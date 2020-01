Ψαράδες πιάνουν γατόψαρα με οδοντόκρεμα και ωμά αυγά (vids)

Ποια παραγάδια και ποια δίχτυα;

Στην Καμπότζη, οι ψαράδες έχουν βρει έναν απίστευτο και απόλυτα επιτυχημένο τρόπο, προκειμένου να πιάνουν... κιλά γατόψαρων, χρησιμοποιώντας ωμά αυγά, σόδα, κόκα κόλα, οδοντόκρεμα και mentos!

Και, προφανώς, χωρίς καλάμι, πετονιά ή αγκίστρια, αλλά με τα γυμνά τους χέρια!

Από τον περασμένο Νοέμβριο, εξάλλου, κυκλοφόρησαν video στο Twitter, που έγιναν αμέσως viral, με ψαράδες, σε αυτή την ασιατική χώρα, να... σπάνε ωμά αυγά σε τρύπες, κοντά σε ποτάμια, και να ανακατεύουν σε συνδυασμό με... αναψυκτικά, καραμέλες και οδοντόκρεμα, πιάνοντας δεκάδες γατόψαρα με τα χέρια τους!

Κάποιοι, τότε, έγραψαν πως πρόκειται για ένα φτηνό τρικ, ίσως και σε συνεννόηση με τις εταιρείες, για να διαφημιστούν με αυτόν τον, έστω και ανορθόδοξο, τρόπο.

Η mentos, δε, είχε διαψεύσει επίσημα τις «κατηγορίες», ενώ και άνθρωποι της κόκα κόλα δήλωσαν ότι ο αμερικανικός κολοσσός δεν έχει καμία σχέση με το αλλόκοτο ψάρεμα.

Και, όπως αποδείχθηκε, έλεγαν την αλήθεια, διότι το κόλπο είναι πέρα για πέρα αληθινό και όντως, οι ψαράδες στην Καμπότζη είναι πολύ μπροστά!

I don’t know what anything means anymore

pic.twitter.com/y4f0UtmcSo

— Zaku Saves Ryan’s Privates (@ZinZaku) November 13, 2019