Έβαλαν 3D γυαλιά σε σουπιές για να τους δείξουν ταινίες και τους άρεσε (pics & vid)

Στο όνομα της επιστήμης γίνονται κατά καιρούς διάφορα περίεργα.

Αυτό το τελευταίο, ωστόσο, ξεπερνάει και τα περίεργα.

Επιστήμονες φόρεσαν 3D γυαλιά σε σουπιές, για να τους δείξουν... ταινίες! Κινηματογράφο δηλαδή, ναι.

Και μάλιστα, τα υδρόβια ζώα, που προέρχονται, να θυμίσουμε, από την ίδια οικογένεια με τα καλαμάρια και τα χταπόδια, αντιδρούσαν σε αυτές, δείχνοντας ότι διαθέτουν εξαιρετική αίσθηση!

Μια ομάδα ερευνητών κόλλησαν στο δέρμα των σουπιών 3D γυαλιά, με έναν κόκκινο και έναν μπλε φακό.

Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι οι σουπιές προσπάθησαν να βγουν έξω από τις δεξαμενές με το νερό, όταν είδα στα γυαλιά τους... γαρίδες, τον αγαπημένο τους μεζέ! Προσπάθησαν να τις αρπάξουν, σαν να είναι αληθινές.

Αποδείχθηκε, μάλιστα, ότι οι σουπιές έχουν καλύτερη αντίληψη του βάθους σε σχέση με τον άνθρωπο, καθώς οι εγκέφαλοί τους μπορούν να υπολογίζουν τις αποστάσεις, χρησιμοποιώντας σήματα από τα μάτια τους σε συνδυασμό. Το ερώτημα τώρα είναι πώς το κάνουν αυτό...

Ένας επιστήμονας, ο Trevor Wardill από το πανεπιστήμιο της Μινεσότα, είπε: «Δεν γνωρίζουμε τη νευρική βάση των εγκεφάλων τους. Δεν είναι εύκολο έργο το να τη μάθουμε. Είναι πιθανό να έχουν διαφορετικό αλγόριθμο. Ό,τι και αν συμβαίνει, είναι δεδομένο ότι οι σουπιές έχουν εξαιρετική αίσθηση».

Μερικές από τις σουπιές, εξάλλου, που είδαν τις γαρίδες, φάνηκε να απολαμβάνουν περισσότερο την εμπειρία από άλλες.

Η μελέτη έδειξε: «Λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση των γυαλιών, ορισμένα ζώα άρχισαν να κυνηγούν αμέσως τις γαρίδες στο βίντεο, ενώ άλλα ήταν πιο επιφυλακτικά και χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να αλληλεπιδράσουν στα βίντεο».

The problem with getting cuttlefish to wear 3D glasses is that some of them absolutely refuse to put up it, and can use their arms to yank the accessories off.https://t.co/WYJVbTs3Wl

— Ed Yong (@edyong209) January 8, 2020