Κουκουβάγια κολυμπάει «πεταλούδα» για να βγει από το νερό (vid)

Αν δεν το ξέρατε, πράγματι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, οι κουκουβάγιες κολυμπούν! Και κολυμπούν καλά.

Όχι, βέβαια, επίτηδες. Αλλά αν βρεθούν κατά λάθος, ή από κάποιο ατύχημα, στο νερό και δεν μπορούν να πετάξουν μακριά, δεν πνίγονται, γιατί, απλούστατα, ξέρουν μπάνιο..

Κατά καιρούς, εξάλλου, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο με κουκουβάγιες να... πλατσουρίζουν στο νερό. Όπως, για παράδειγμα, αυτή η κουκουβάγια-χιονάτη, στα νερά της λίμνης St. Clair, ανάμεσα στο Οντάριο και το Μίσιγκαν.

Η συγκεκριμένη, βέβαια, στο βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα o Independent και έγινε viral την Τετάρτη, δεν πλατσουρίζει απλά...

Κάνει «πεταλούδα» στην προσπάθειά της να βγει από το νερό!

Στη συνέχεια, δε, επειδή δεν μπορεί να πετάξει με βρεγμένα φτερά, κάθεται σε έναν βράχο για να στεγνώσει και συνεχίζει το ταξίδι της...

People didn't know owls could swim until they saw this incredible video pic.twitter.com/UeFwcB5n2f

— The Independent (@Independent) January 8, 2020