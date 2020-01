Εντυπωσιακή YouTuber μοίρασε 7.500 σε μερικούς από τους followers της (pics & vids)

Κάποιοι YouTubers βγάζουν πολλά λεφτά. Τόσα πολλά που έχουν την δυνατότητα να μοιράσουν μερικές χιλιάδες σε όσους θέλουν.

Όπως έκανε για παράδειγμα η Tana Mongeau, το κανάλι της οποίας έχει ούτε λίγο, ούτε πολύ 5,1 εκατομμύρια followers.

Κάτι που οδήγησε την εντυπωσιακή ξανθιά να ανακοινώσει μέσω Twitter πως θα μοιράσει ένα χρηματικό ποσό σε όσους την ακολουθούν, αρκεί να κάνουν retweet το μήνυμά της και να την ακολουθήσουν.

rt this and follow me and i’ll cash app u a random amount of money rn

