Τύπος κουβαλάει τον σκελετό του ακρωτηριασμένου χεριού του (pics)

Ο Mark Holmgren ήταν 17 ετών όταν δανείστηκε τη μοτοσικλέτα ενός φίλου του και είχε εμπλακεί σε μια σφοδρή σύγκρουση, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον ώμο του.

Είπε, λοιπόν, στο CTV: «Έκοψα τα νεύρα στον ώμο μου και από εκείνη τη μέρα δεν θα μπορούσα ποτέ ξανά να χρησιμοποιήσω το χέρι μου».

Ο Χολμγκρέν, ο οποίος τώρα είναι 37 ετών, κατέληξε να κυκλοφορεί με το άχρηστο χέρι του για, περίπου, δύο δεκαετίες, πριν, τελικά, αποφασίσει ότι ήθελε να κάνει κάτι για αυτό -κάτι πολύ δραστικό.

Some people bring wine or a special dessert to Christmas dinner.

Τον Απρίλιο, σκέφτηκε ότι ήρθε η ώρα να ακρωτηριάσει πια το χέρι του και ήρθε σε επαφή με γιατρούς στο πανεπιστήμιο του Alberta Hospital.

Ωστόσο, δεν ήταν έτοιμος να το αποχωριστεί...

Αποφάσισε, λοιπόν, να το κρατήσει για πάντα!

Alberta's Mark Holmgren had his arm amputated, then hired a local taxidermist to preserve it. Tonight, he tells us the whole story with disarming candour. pic.twitter.com/Dz8pCfHHlI

— As It Happens (@cbcasithappens) December 30, 2019