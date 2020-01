Καυτά noodles «κοκαλώνουν» σε δευτερόλεπτα στους -50°C της Σιβηρίας (vid)

Θέλετε να μάθετε τι θα πει χειμώνας στη Σιβηρία;

Πόσο κρύος είναι τέλος πάντων;

Δεν έχετε παρά να δείτε αυτό το απίστευτο βίντεο...

Ένας κάτοικος της πόλης Γιακούτσκ, λοιπόν, έκανε ένα... πείραμα, θέλοντας να δείξει ακριβώς αυτό: Ότι, δηλαδή, το σιβηρικό ψύχος δεν αστειεύεται.

Πήρε ένα μπολ με καυτά noodles στα χέρια του, ενώ βρισκόταν έξω, στην ύπαιθρο, στους -50°C και όταν σήκωσε τα ζυμαρικά με το πιρούνι του, αυτά «κοκάλωσαν» σε δευτερόλεπτα από το κρύο!

What -50°C looks like? (-58°F) pic.twitter.com/6Po8GT9tUR

— RT (@RT_com) December 29, 2019