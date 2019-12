Παπάς έκανε εντυπωσιακή έξοδο από την εκκλησία… με scooter! (vid)

Ένας ιερέας ήθελε να εντυπωσιάσει μετά την τέλεση της Θείας λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ο Ιρλανδός καθολικός ιερέας έκανε μια αξέχαστη έξοδο καθώς χρησιμοποίησε ένα σκούτερ.

Μάλιστα είχε σκεφτεί και την δικαιολογία.

Είπε στα παιδιά πως του το έκανε δώρο ο Άγιος Βασίλης και ήθελε να το δοκιμάσει.

This Irish Catholic priest made a memorable exit from Christmas Eve Mass when he went rolling down the aisle on a scooter.

Father Peter O’Connor told the children in attendance that he received the scooter from Santa and wanted to test it out. https://t.co/nvoh6qdw3p pic.twitter.com/8eUKbvJVal

— ABC News (@ABC) December 25, 2019