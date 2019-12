Μια ιστοσελίδα παρακολουθεί ζωντανά... το ταξίδι του Άγιου Βασίλη! (pics)

Εδώ και δεκαετίες, ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί κάθε 24η Δεκεμβρίου ζωντανά το ταξίδι του Άγιου Βασίλη.

Όμως, για πρώτη φορά φέτος, έλαβε βοήθεια από πολύ ψηλά, από τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διανομή των δώρων εξελίσσεται χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Λάβαμε μια οπτική επιβεβαίωση ότι ο Άγιος Βασίλης αυτή τη στιγμή ταξιδεύει πάνω από την Ινδία!» ανακοίνωσε στις 19.00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός αστροναύτης Άντριου Μόργκαν, σε ένα βίντεο που γυρίστηκε, σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας, στον ISS.

Did you see this?? A huge thanks to COL Morgan at the #spacestation https://t.co/QG1MHaLKU4 — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2019

Ο σταθμός βρίσκεται σε απόσταση 400 χλμ πάνω από τη Γη, προσφέρει, επομένως, στους αστροναύτες «ένα ιδανικό σημείο παρατήρησης προκειμένου να παρακολουθούν την πορεία του Άη Βασίλη στο ταξίδι του στον κόσμο», εξηγεί η Norad, η υπηρεσία Αεροπορικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και του Καναδά, ευχαριστώντας τον αντισμήναρχο Μόργκαν και την ομάδα του για τη συνεργασία.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από κοινού βοηθούν στο να οπτικοποιηθεί, σε απευθείας μετάδοση και σε 3D, η πορεία του αγαπημένου αγίου των παιδιών στον ιστότοπο www.noradsanta.org, τον οποίο συμβουλεύονται κάθε Χριστούγεννα περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

NORTH POLE ONE : HORNET ONE – Ready when you are, #Santa! Our #RCAF trackers, maintainers, and CF-18 pilots are ready for tonight’s important mission of helping #SantaClaus and his reindeer complete their magical journey across Canadian airspace. #NORADTracksSanta @NORADSanta pic.twitter.com/CFHl4ZIzk3 — RCAF (@RCAF_ARC) December 24, 2019

«Ο Άγιος Βασίλης απογειώθηκε τώρα από τον Βόρειο Πόλο!», ανακοίνωσε η Norad στις 11.30 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Πότε ξεκίνησε αυτή η «παρακολούθηση»

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής άμυνας της Βόρειας Αμερικής άνοιξε το 1955 μια τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά.

Πολλά χρόνια αργότερα, δημιούργησε αυτόν τον ιστότοπο (www.noradsanta.org) προκειμένου οι μικροί φίλοι του να παρακολουθούν, σε 8 γλώσσες, την πορεία του Άγιου Βασίλη σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε χρόνο εθελοντές απαντούν στα τηλεφωνήματα των παιδιών. Επιπλέον, σε έναν λογαριασμό στο Twitter, τον @NoradSanta, μπορεί κανείς να ενημερωθεί για κάθε κίνηση κι ενέργεια του Άγιου Βασίλη.