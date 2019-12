Η Έλενα Παπαρίζου ενθουσιάστηκε όταν ο Δημήτρης Καραγιάννης ερμήνευσε το «Unchained melody» στον τελικό του διαγωνισμού «The Voice».

Ωστόσο η γνωστή τραγουδίστρια θέλει να εκφράσει τον ενθουσιασμό της και του είπε: «Δημήτρη μου με πήγες αλλού σήμερα. Ήθελα να μη βρίσκομαι εδώ στο live, τη συγκεκριμένη στιγμή, να βρίσκομαι κάπου και να χορέψω τόσο τρυφερά με τον άνθρωπο που αγαπώ τόσο πολύ στη ζωή μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου έκανες σήμερα. Αυτή την εκδοχή ήθελα να την ακούω από εσένα. Σε χάζευα, ονειρευόμουν. Εχει ζεσταθεί το κορμί μου, δεν φαντάζεσαι τι έχεις κάνει…», κατέληξε.

Ο Δημήτρης Καραγιάννης ήταν ο νικητής

Ο Δημήτρης Καραγιάννης από την ομάδα του Σάκη Ρουβά είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού «The Voice».

Ο νικητής του διαγωνισμού «αντιμετώπισε» την Ελπίδα Γαδ στην τελική δυάδα.

Η Ελπίδα τραγούδησε το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», ενώ ο Δημήτρης Καραγιάννης το τραγούδι «Sorry seems to be the hardest word».

Μετά και την ψηφοφορία του κόσμου, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το όνομά του.

Ο Πάνος Μουζουράκης με κατσούνα και κρητικό μαντήλι στον τελικό

Μια ακόμα εκκεντρική εμφάνιση έκανε ο Πάνος Μουζουράκης στον διαγωνισμό «The Voice», αφού στον τελικό εμφανίστηκε με κρητικό μαντήλι και… κατσούνα.

Ο τραγουδιστής θέλησε να τιμήσει την καταγωγή του παίκτη του Κώστα Χειλά, ο οποίος έχει χαρίσει συγκλονιστικές ερμηνείες στη σκηνή του The Voice τραγουδώντας κρητικά τραγούδια.