Comedy Rides: Έξι βίντεο που θα σας κάνουν να κλάψετε από τα γέλια

Εμείς εδώ στο Gazzetta αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Επίσης λατρεύουμε το stand up comedy. Δεν θα ήταν ιδανικό λοιπόν αν υπήρχε κάτι που τα συνδυάζει και τα δύο; Εντάξει, προφανώς η οδική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα που δεν χωράει αστεία. Έτσι πιστεύαμε και εμείς, μέχρι που η Hellas Direct μας έκανε να αλλάξουμε γνώμη. Πώς; Enter Comedy Rides. Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών on wheels που συνδυάζει κορυφαίους stand up comedians με ιστορίες τρέλας από τους ελληνικούς δρόμους. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου δηλαδή, γιατί καλή η πλάκα, αλλά όταν συνδυάζεται με ένα τόσο σημαντικό θέμα, γίνεται ακόμα καλύτερη.

Στα βίντεο που μπορείτε να απολαύσετε παρακάτω, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο Λάμπρος Φισφής, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Διονύσης Ατζαράκης βολτάρουν μαζί με την Άλκηστη και τον Blink Mike και γελάει ο κόσμος. Και μαθαίνει επίσης.

Σας φαίνεται περίεργο; Θα ήταν, αν επρόκειτο για μια οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Η Hellas Direct όμως αγαπάει τις weird, disruptive κινήσεις και το αποδεικνύει από την πρώτη μέρα. Η σύνθεση της ομάδας της τα μαρτυρά όλα: 109 άτομα. 78 στην Ελλάδα, 31 στην Κύπρο. 4 διδακτορικοί. 31 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας. Το 42% είναι γυναίκες, περισσότερες σε θέσεις κλειδιά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική στη χώρα. 93 tattoos. Misfits που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Με πάθος, χιούμορ και τρολάρισμα. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν και stay tuned για τα επόμενα επεισόδια Comedy Rides με ακόμη περισσότερους guests.

Το βίντεο με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα:

Το βίντεο με τον Θωμά Ζάμπρα:

Το βίντεο με τον Λάμπρο Φισφή:

Το βίντεο με τον Γιώργο Χατζηπαύλου:

Το βίντεο με τον Διονύση Ατζαράκη:

Το βίντεο με τον Ζήση Ρούμπο: