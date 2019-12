«Γλέντι» στο Twitter για τον τελικό του GNTM 2 με τις δυο νικήτριες: «Να το έπαιζαν πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί»

Ο τελικός του GNTM 2 ολοκληρώθηκε και αναδείχθηκαν δυο νικήτριες επειδή έπεσε το σύστημα ψηφοφορίας του κοινού.

Λίγο πριν ανακοινώσει την τελική νικήτρια η Βίκυ Καγιά, το κοινό είχε ένα λεπτό να ψηφίσει για το ποια θέλει να κερδίσει.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια και μοντέλο, το σύστημα έπεσε και το έπαθλο κέρδισαν η Άννα Μαρία και η Κάτια.

Όπως είναι φυσικό, οι χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός.

Κάποιοι εξέφρασαν παράπονα επειδή ήταν ένα λεπτό η ψηφοφορία ενώ περισσότεροι ήταν εκείνοι που τρόλαραν με άκρως ευρηματικές ατάκες.

YOU are the winner, and YOU are a winner, and YOU are a winner too AND EVERYONE IN THIS ROOM IS A WINNER #gntmgr pic.twitter.com/0KzsOlbyBx

— | twt fics (@jinsastrologer) December 19, 2019