Γυναίκα προσπαθεί να κατεβάσει σημαία Αβοριγίνων και γίνεται viral: «Είσαι ρατσιστικό γουρούνι» (vid)

Οργή έχει προκαλέσει στο Twitter -και όχι μόνο- η απίστευτη ρατσιστική επίθεση ενός ζευγαριού μεσήλικων σε έναν Αβορίγινα καλλιτέχνη, έξω από το σπίτι του, στην πόλη Mildura, στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, με το θύμα, ονόματι Robby Wirramanda, να καταγράφει τα πάντα σε βίντεο, το οποίο έγινε αμέσως viral, όταν ένα από τα παιδιά του το «ανέβασε» στο Twitter.

Σε αυτό, λοιπόν, εμφανίζεται η έξαλλη γυναίκα, ονόματι Karen, να πηδάει και να κρεμιέται στη σημαία των Αβοριγίνων, που έχει ο άνθρωπος έξω από το σπίτι του, προσπαθώντας να την κατεβάσει! Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός αμφισβητεί το κατά πόσο Αβορίγινας είναι ο Wirramanda...

«Είναι πολύ ισχυρή για σένα η σημαία μου, Karen;», ρωτάει ειρωνικά τη γυναίκα ο Wirramanda, ο οποίος αποδεικνύεται τέρας ψυχραιμίας. Μάλιστα, το #toostrongforyouKaren έγινε Νο. 1 trend στην Αυστραλία για πολλές ώρες.

«Είναι ντροπή», του απαντάει εκείνη, για την πει «ρατσιστικό γουρούνι» ο Wirramanda...

Ακολουθεί διάλογος με τον σύζυγό της, που συνεχίζει να τον κράζει, με το θύμα να αρκείται στο «θα γίνετε viral», πριν καληνυχτίσει το ζευγάρι...

WTF!!!! THIS HAPPENED TO MY PARENTS JUST LAST NIGHT pic.twitter.com/MqFfXgmV3z

— Beautifuldeadly Decolonisation (@toostrong4karen) December 13, 2019