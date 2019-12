Περιστέρια φορούν καουμπόικα καπέλα και έχουν γίνει viral (pics & vids)

Δύο ασυνήθιστοι... καουμπόηδες κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες στους δρόμους του Λας Βέγκας.

Πρόκειται για δύο περιστέρια, τα οποία φορούν μικρά καουμπόικα καπέλα!

Κάποιος ήθελε, προφανώς, να κάνει πλάκα και τους φόρεσε τα καπέλα... Εκτός, βέβαια, αν, με κάποιον ανεξήγητο τρόπο, τα περιστέρια βρήκαν και φόρεσαν τα καπέλα μόνα τους.

Someone is putting tiny cowboy hats on pigeons in Las Vegas, Nevada https://t.co/S0mZqz0SMW

Ο Κλακ Νόρις και η Κουλάμιτι Τζέιν, όπως είναι είναι τα ονόματά τους, έχουν γίνει viral στα social media, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Λας Βέγκας να τα αναζητούν στους δρόμους της πόλης, για να τα φωτογραφήσουν.

Someone is putting little hats on pigeons in Las Vegas — but it’s not as cute as it seems pic.twitter.com/i9mBHJj2OB

— NowThis (@nowthisnews) December 11, 2019