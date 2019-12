Κουνέλι μοιάζει με μονόκερο επειδή έχει το ένα αυτί στη μέση του κεφαλιού του (pic)

Εντύπωση έχει προκαλέσει το κουνέλι «μονόκερος, αφού έχει ένα αφτί ακριβώς στη μέση του κεφαλιού.

Έτσι επειδή μοιάζει με κέρατο, του έχουν δώσει το παρατσούκλι «μονόκερος», σύμφωνα με το metro.co.uk.

Το ζώο είναι τεσσάρων ετών και όπως λένε οι υπάλληλοι του pet shop όπου ζει, αγαπάει τα χάδια ενώ βρέθηκε εκεί επειδή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του δεν το ήθελε άλλο.

Ένας μέλος του προσωπικού δήλωσε: «Έχει μια τόσο ασυνήθιστη εμφάνιση και είναι εκπληκτικό το πώς το αφτί του αναποδογυρίζει και στέκεται όρθιο στο κεφάλι του. Είναι όπως ένα κέρατο μονόκερου!».

