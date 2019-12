Μπανάνα 120.000 δολαρίων σε έργο τέχνης φαγώθηκε από πεινασμένο καλλιτέχνη (vid)

Η μπανάνα ήταν έργο τέχνης του ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, με τίτλο "Κωμικός" και είχε πουληθεί σε έναν γάλλο συλλέκτη έναντι 108.000 ευρώ.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ντέιβιντ Ντατούνα- ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως έναν γεννημένο στην Γεωργία Αμερικανό καλλιτέχνη που ζει στην Νέα Υόρκη-- φαίνεται ο ίδιος να πλησιάζει την κολλημένη μπανάνα στον τοίχο, να της ξεκολλάει την κολλητική ταινία και να την τρώει.

«Περφόρμανς τέχνης...πεινασμένος καλλιτέχνης», ακούγεται να λέει καθώς ξεκολλάει το φρούτο, το ξεφλουδίζει και το δαγκώνει. «Ευχαριστώ, πολύ καλό».

Μερικοί παριστάμενοι ακούγονται στο βίντεο να γελάνε, ενώ ένας σαστισμένος υπάλληλος της γκαλερί τον οδηγεί σε έναν διπλανό χώρο.

«Δεν κατέστρεψε το έργο τέχνης. Η μπανάνα είναι η ιδέα», δήλωσε στην Miami Herald ο Λισιέν Τεράς, ο διευθυντής της Galerie Perrotin.

Όπως προέκυψε, η αξία του έργου βρίσκεται στο πιστοποιητικό γνησιότητας, έγραψε η εφημερίδα. Η μπανάνα είναι αναμενόμενο να αντικατασταθεί. Πράγματι, μια άλλη μπανάνα κολλήθηκε στον τοίχο περίπου 15 λεπτά αφού ο Ντατούνα έφαγε την αρχική.

«Αυτή η ενέργεια προκάλεσε πολλή ένταση και τράβηξε την προσοχή στον χώρο (που οδηγήθηκε ο Ντατούνα), αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε θέαμα», είπε ο Τεράς προσθέτοντας ωστόσο ότι "Η αντίδραση ήταν υπέροχη. Έκανε πολλούς ανθρώπους να χαμογελάσουν".

Ο Κατελάν είναι περισσότερο γνωστός για ένα άλλο έργο του: μια τουαλέτα 18 καρατίων, πλήρως λειτουργική με τίτλο «Αμερική», την οποία είχε κάποτε προσφέρει ως δανεική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρυσή τουαλέτα, η αξία της οποίας τοποθετείται στα πέντε με έξι εκατομμύρια δολάρια, ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο όταν εκλάπη από το ανάκτορο Μπλένιμ της Βρετανίας, όπου εκτίθετο.

Ένα άλλο έργο του, το «Εκείνος», που εμφανίζει ένα γονατιστό Χίτλερ, είχε πουληθεί στην τιμή ρεκόρ των 17,2 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016.

This happened and here's the video: someone ripped the Maurizio Cattelan banana off the wall at @ArtBasel and ATE IT pic.twitter.com/JOL41jLoeY

