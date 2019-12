Πουλί με σπάνια πάθηση είναι θηλυκό από την πλευρά και αρσενικό από την άλλη (pic)

Ένα πρωτότυπο πουλί «καρδινάλιος» φέρει μια σπάνια ανωμαλία αφού από την μια πλευρά είναι θηλυκό και από την άλλη αρσενικό.

Συγκεκριμένα, από την μια πλευρά έχει φτερά θηλυκού και από την άλλη αρσενικού και είναι κόκκινο και λευκό.

Θεωρείται πρωτότυπου επειδή οι αρσενικοί «καρδινάλιοι» είναι κόκκινοι, ενώ οι θηλυκοί λευκοί και αυτό τα έχει και τα δυο.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή είναι οι αρσενικοί καρδινάλιοι που είναι γνωστοί για να είναι σκούρο κόκκινο - σκεφτείτε αν θέλετε, το παιχνίδι κινητού τηλεφώνου Angry Birds - ενώ τα θηλυκά είναι συνήθως λευκά.

Το συγκεκριμένο πουλί έχει μια σπάνια ανωμαλία που ονομάζεται gynandromorphism και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «γυναίκα» και «άντρας».

Μάλιστα αρκετοί επισκέπτονται το μέρος όπου ζει το πουλί, ώστε να θαυμάσουν το σπάνιο αυτό φαινόμενο, ενώ έχει γίνει viral στα social media.

Δεδομένου ότι η οργάνωση άγριας φύσης μοιράστηκε την εικόνα στη σελίδα Facebook τους, έχει γίνει κάτι σαν ιογενή διασημότητα.

