Η ελληνική υποψηφιότητα στα Όσκαρ του πορνό στο Λας Βέγκας (pics & vids)

Η ερωτική βιομηχανία δεν έχει ανοίξει απλά τα... φτερά της στην Ελλάδα, αλλά πλέον έχει δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό, με παραγωγές που κλέβουν την παράσταση.

Ένα από τα τελευταία παραδείγματα, αποτελεί η ελληνική υποψηφιότητα στα AVΝ Awards που θα γίνουν στις 25 Ιανουαρίου στο Λας Βέγκας.



Εκεί λοιπόν το Filthy Rich Games της Sirina θα διεκδικήσει το βραβείο της καλύτερης ξένης ταινίας.



Σύμφωνα με το επίσημο ποστερ της, οι πρωταγωνιστές της είναι αποκλειστικά ξένοι: Cherry Kissa, Baby Nicols, Lucy Heart, Penelope Cum, Ann K. Clarke Kent, Nick Moreno και Alberto Blanco.



