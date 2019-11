Διάσημες πορνοστάρ καταγγέλλουν ότι το Instagram διαγράφει αναίτια τους λογαριασμούς τους (pics)

Μόνο μέσα στο 2019, φαίνεται πως το Instagram «έριξε» εκατοντάδες λογαριασμούς πορνοστάρ, αλλά και απλών εργαζομένων στη ροζ βιομηχανία.

Αρκετές, λοιπόν, πρωταγωνίστριες ταινιών για ενήλικες έρχονται τώρα να καταγγείλουν ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους υπόλοιπους celebrities και influencers.

Η Αλάνα Έβανς, πρόεδρος του Adult Performers Actors Guild, λέει χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε να μπορώ να χρησιμοποιώ τον λογαριασμό μου στο Instagram όπως η Σάρον Στόουν ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο προφίλ. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως, αν το έκανα αυτό, θα διαγραφόμουν».

Μάλιστα, η Έβανς, που πρωτοστατεί στη «μάχη» των πορνοστάρ για ίσα δικαιώματα στο Instagram, έχει δημιουργήσει μια οργάνωση, η οποία, με τη σειρά της, συνέταξε, σύμφωνα με το BBC, μια λίστα με πάνω από 1.300 performers, που υποστηρίζουν ότι οι λογαριασμοί τους διεγράφησαν από το Instagram για παραβιάσεις κανόνων, παρότι δεν έδειχναν ούτε γυμνό ούτε σεξ.

«Κάνουν διακρίσεις σε βάρος μας, επειδή δεν τους αρέσει η δουλειά που κάνουμε», συμπλήρωσε η Έβανς.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, άλλωστε, υπήρξε συνάντηση με στελέχη του Instagram και στη συνέχεια έγιναν δεκάδες εφέσεις, για να «ανέβουν» ξανά οι διαγραμμένοι λογαριασμοί. Οι συζητήσεις, ωστόσο, σταμάτησαν και οι πορνοστάρ συνέχισαν να βλέπουν τους λογαριασμούς τους να διαγράφονται...

Το Instagram «κατέβασε» ακόμη και τον λογαριασμό της πορνοστάρ Τζέσικα Τζέιμς μετά τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έκανε έξαλλη την Έβανς -αν και ο λογαριασμός των 800.000 followers «ανέβηκε» ξανά.

«Όταν είδα πως είχε διαγραφεί ο λογαριασμός της Τζέσικα, η καρδιά μου βούλιαξε. Ήταν η τελευταία σταγόνα», τόνισε.

Why is Instagram deleting the accounts of hundreds of porn stars? - BBC News https://t.co/wZpGCwnP2H

— Ginger Banks(@gingerbanks1) 24 Νοεμβρίου 2019