Ποιος Walter White; Καθηγητές χημείας συνελήφθησαν επειδή «μαγείρευαν» μεθαμφεταμίνη στο πανεπιστήμιο (pics)

Σας θύμισε κάτι η παραπάνω πρόταση;

Προφανώς.

Τον αγαπημένο Walter White και το Breaking Bad...

Με μόνη -μεγάλη- διαφορά, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο τον ξεπέρασαν.

O Walter White ποτέ δεν τόλμησε να «μαγειρέψει» μεθαμφεταμίνη στο σχολείο του. Είχε και κάποια όρια. Κάτι δοχεία έκλεψε. Μέχρι εκεί.

Οι δύο καθηγητές χημείας, ωστόσο, από το Αρκάνσας των ΗΠΑ το τόλμησαν, μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο (Henderson State) που εργάζονταν!

Πρόκειται για τον 45χρονο Terry David Bateman και τον 40χρονο Bradley Allen Rowland, που συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, και αντιμετωπίζουν κατηγορίες παρασκευής και διακίνησης μεθαμφεταμίνης.

