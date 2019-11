Εκατοντάδες τέλεια συγχρονισμένα drones σχηματίζουν αεροπλάνα... και ελικόπτερο στον ουρανό (vid)

Το εκπληκτικό θέαμα έλαβε χώρα στην ετήσια αεροπορική έκθεσης της Κίνας, στην πόλη Ναντσάνγκ, κόβοντας την ανάσα των χιλιάδων θεατών.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα drones, που είναι εξοπλισμένα με πολύχρωμα φωτάκια, απογειώνονται και σχηματίζουν ένα ελικοφόρο αεροπλάνο, ένα τεράστιο πολιτικό τζετ, ένα μαχητικό αεροσκάφος και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, με τη νύχτα να γίνεται μέρα.

Stunning! 800 drones fly in the shape of a giant airplane in Nanchang, China pic.twitter.com/0gjsFZYw5z

— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 16, 2019