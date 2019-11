Έκανε γυμναστική κατά την διάρκεια της πτήσης με... κανονικό εξοπλισμό (vid)

Πριν από λίγες μέρες είχε γίνει viral ένα βίντεο με επιβάτη του μετρό να κάνει γυμναστική μέσα στο βαγόνι.

Ωστόσο ένας άλλος επιβάτης, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα ξεκίνησε να γυμνάζεται μέσα στο αεροπλάνο κατά την διάρκεια της πτήσης.

Αλλά ο συγκεκριμένος δεν ήταν... ερασιτέχνης. Είχε και εξοπλισμό μαζί του.

Ο άνδρας ξεκίνησε να γυμνάζεται μέσα στο αεροπλάνο και αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν το κατάλαβαν, ωστόσο κάποιοι τον αντιλήφθηκαν και τράβηξαν βίντεο, τα οποία ανήρτησαν στα social media.

Το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 215.000 φορές σε 24 ώρες, με τους χρήστες των κοινωνικών μέσων να δηλώνουν... τρομοκρατημένοι!

Muscly passenger spotted doing a workout in the middle of the plane cabin with gym equipment he brought on board https://t.co/hhsmgCXlUW

— The Sun Travel⛱ (@TheSunTravel) November 13, 2019