Μόλις πήρε το δίπλωμά της, τράκαρε δυο αυτοκίνητα και χτύπησε σε τοίχο (vid)

Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν μιλάνε και... με τα καλύτερα λόγια για τις γυναίκες οδηγούς, αν και τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεραστεί σχεδόν εντελώς αυτή η αντίληψη.

Αν και η κακή οδήγηση δεν είναι θέμα φύλου, ωστόσο μια οδηγός στην προσπάθειά της να παρκάρει κατάφερε να κάνει κάτι που δεν γίνεται εύκολα.

Συγκεκριμένα, προσπάθησε να παρκάρει και κατάφερε να τρακάρει δυο αυτοκίνητα ενώ πήγε να στρίψει.

Στην συνέχεια, στην προσπάθειά της να κάνει όπισθεν, χτύπησε το δικό της αυτοκίνητο στον τοίχο προκαλώντας του τεράστια ζημιά.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο της Daily Mail, «μόλις πήρε το δίπλωμα της».

There's bad driving, and then there’s this… pic.twitter.com/oorjk5C7yx

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 25, 2018