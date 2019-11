Δεν προλάβαινε να πάει γυμναστήριο και έκανε ασκήσεις στο βαγόνι του μετρό (vid)

Η άσκηση είναι σημαντική για την υγεία. Όλοι το ξέρουν αυτό.

Οι επιστήμονες επιμένουν πως η άσκηση είναι σημαντική καθώς το ανθρώπινο σώμα κρατιέται σε φόρμα ενώ βοηθάει στην υγεία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ένας επιβάτης του μετρό τα γνώριζε όλα αυτά, προφανώς, και μάλλον ασκείται αρκετά συχνά.

Ωστόσο ο χρόνος του είναι μάλλον περιορισμένος και όπως φάνηκε δεν προλαβαίνει κάποιες φορές να πάει γυμναστήριο.

Έτσι αποφάσισε να φέρει το γυμναστήριο... στο βαγόνι του μετρό.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας έκανε γυμναστική σ' ένα από τα βαγόνια του μετρό και κάποιος άλλος τον «τράβηξε» βίντεο, το οποίο έγινε viral στα social media.

Gotta squeeze them in where you can pic.twitter.com/8GRD2ewJhv

— LADbible (@ladbible) November 12, 2019