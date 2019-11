Μωρό ελεφαντάκι διασώθηκε από τάφρο και η μητέρα του... ευχαρίστησε όσους βοήθησαν (vid)

Και δεν μιλάμε μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά!

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Το μικρό έπεσε σε μια βαθιά τρύπα και χρειάστηκε να επέμβουν οι διασώστες, προκειμένου να βγει. Έσκαψαν, λοιπόν, με έναν εκσκαφέα και δημιούργησαν, ουσιαστικά, ένα μονοπάτι, με το ελεφαντάκι να ελευθερώνεται.

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν αναπάντεχη...

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το οποίο ανέβασε στο Twitter ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, Parveen Kaswan, η μητέρα του μικρού εμφανίζεται ξαφνικά και σταματάει χαρακτηριστικά, θέλοντας να ευχαριστήσει τους διασώστες!

«Πρόκειται για μία τυπική συμπεριφορά», έγραψε ο Parveen. «Οι ελέφαντες δεν τρέχουν να σώσουν αμέσως τα μικρά τους. Δίνουν, αρχικά, λίγο χώρο και χρόνο, προκειμένου να προσπαθήσουν μόνα τους να γλιτώσουν και στη συνέχεια επεμβαίνουν. Αν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, το αφήνουν σε εμάς», πρόσθεσε.

Το «ευχαριστώ» της μητέρας -για να μην το ψάχνετε- είναι ακριβώς η στιγμή που στέκεται ακίνητη και κοιτάζει προς το μέρος των ανθρώπων που έβγαλαν το μικρό της από την τρύπα!

Best you will watch today. An #elephant calf fell into a ditch which was rescued. And see how mother stopped to thank the people. This is typical behaviour, elephants first try to rescue by their own, then leave space & stand far for getting help from Human. Via WA so quality. pic.twitter.com/rPx1EN9UIB

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 11, 2019