Συγκλονιστικές οι πρώτες εικόνες από τον «κυνηγό πλανητών» της NASA μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (pics & vid)

Οι επιστήμονες της NASA συνέδεσαν τις απίθανες εικόνες του λεγόμενου «κυνηγού πλανητών», ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το να βρει άλλους, μακρινούς και άγνωστους πλανήτες και ακόμη καλύτερα: Μια νέα Γη. Ή και περισσότερες...

Ο TESS, που «επιχειρεί» στο νότιο ουρανό, τράβηξε, έναν χρόνο αφότου τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλεπήβολο σχέδιο της NASA, 208 φωτογραφίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 29 νέοι εξωπλανήτες, ενώ μελετώνται περισσότεροι από 1000 «υποψήφιοι» -για να είναι πλανήτες!

Η συνολική εικόνα, δε, του νότιου ουρανού, με το Milky Way να φαίνεται πεντακάθαρα, κόβει την ανάσα.

A sea of stars was captured by @NASA_TESS over a year of science observations. This mosaic of the southern sky is compiled from 208 images that contain 29 newly discovered exoplanets and more than 1,000 candidates now being studied. https://t.co/F7xp0yIIyR pic.twitter.com/23wVZBg9Nb

Για να δημιουργήσει αυτό το συγκλονιστικό μωσαϊκό, ο TESS χώρισε τον νότιο ουρανό σε 13 τομείς και φωτογράφισε τον καθένα από αυτούς για σχεδόν έναν μήνα, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές κάμερες.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στον νότο, ο TESS έχει στρέψει, πλέον, το βλέμμα του στον βόρειο ουρανό.

The southern sky as seen by @NASA_TESS in its first year of operations is shown in this mesmerizing mosaic. The glowing band on the left is the Milky Way, our home galaxy seen edgewise. Learn more about this mosaic that was assembled by Ethan Kruse: https://t.co/9b1PcUTver pic.twitter.com/H0deNBPF25

— NASA_TESS (@NASA_TESS) November 5, 2019