Συγκλονιστικό βίντεο με τρεις αρκούδες να προσπαθούν να σώσουν μικρό αρκουδάκι που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο (pics & vid)

Το μικρό έχει τραυματιστεί σοβαρά και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, για να φύγει από το σημείο.

Εμφανίζονται, λοιπόν, αρχικά, δύο αρκούδες (λογικά, κάποια είναι η μητέρα του) και αρχίζουν με το στόμα τους να τραβούν το μικρό, προκειμένου να το απομακρύνουν από το οδόστρωμα! Κάποια στιγμή, μάλιστα, εμφανίζεται και μια τρίτη, ακόμη μεγαλύτερη αρκούδα, και οι τρεις μαζί, πια, προσπαθούν να σώσουν το αρκουδάκι.

Τελικά, καταφέρνουν και το βγάζουν από τον δρόμο, αλλά, δυστυχώς...

Όπως ενημέρωσε ο σύλλογος Fish and Wildlife Conservation Commission της Φλόριντα, το αρκουδάκι δεν τα κατάφερε.

Πέθανε λίγο αργότερα...

Heartbreaking moment three bears risk their lives to drag a fatally injured cub out of a busy road https://t.co/wwt1fM0Bdb

— JayneUK (@jinthe_uk) November 6, 2019