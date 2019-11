Το PornHub τρολάει το «No Nut November» (pics)

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που ξεκινάνε τα μεγάλα κρύα, που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους τα Χριστουγεννιάτικα, αλλά και ο μήνας που γίνεται το «No Nut November».

Τι είναι αυτό; Πρόκειται για ένα ιντερνετικό Challenge που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια και θέλει τους άνδρες να μην εκσπερματώνουν για έναν ολόκληρο μήνα.



A post shared by Pornhub (@pornhub) on Oct 24, 2019 at 11:54am PDT

Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να... τελειώσεις.



A post shared by Pornhub (@pornhub) on Oct 22, 2019 at 8:22am PDT

Άλλο που δεν ήθελε λοιπόν το PornHub και ξεκίνησε το τρολάρισμα.

Την 1η του μήνα αποκάλυψε πως ήδη 20 εκατομμύρια άνδρες απέτυχαν στο Challenge αυτό, ενώ την Παρασκευή ανέβασε τον αριθμό αυτό στα 100 εκατομμύρια.

Update: 100 million have now fallen.

To the soldiers still going strong, we salute you. Only 29 days to go.

— Pornhub ARIA (@Pornhub) November 2, 2019