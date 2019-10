Οδηγός ξεκαρδίζεται στα γέλια ενώ αναπτύσσει ταχύτητα και τρακάρει το μπροστινό αυτοκίνητο (vid)

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο του ανατολικού Λονδίνου(!), με τον δράστη να πέφτει με ταχύτητα στο αριστερό πίσω πλάι του μπροστινού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο -ανυποψίαστος- οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να γυρίσει ανάποδα,

Τόσο ο οδηγός, μάλιστα, όσο και ο συνεπιβάτης του, ακούγονται να ξεκαρδίζονται στα γέλια καθώς απομακρύνονται!

Όσο για το θύμα, ήταν απίστευτα τυχερός, καθώς, τη στιγμή της σύγκρουσης, ο δρόμος ήταν άδειος, οπότε απέφυγε πολύ μεγαλύτερη ζημιά.

Car deliberately rams into a Prius driven by an #uber driver on a busy highway in #london. pic.twitter.com/ipd0xkimkR

