Απίστευτη καταδίωξη στα Ιμαλάια: Το «φάντασμα του βουνού» πέφτει στο κενό με το θήραμά του (vid)

Ένα παλιό, αλλά εντυπωσιακό βίντεο έφερε στην επικαιρότητα ο Parveen Kaswan που είναι υπεύθυνος φύλαξης των δασών της Ινδίας.

Αυτό λοιπόν είναι τραβηγμένο στο βουνό των Ιμαλαΐων και δείχνει την μάχη ζωής και θανάτου μεταξύ μίας λεοπάρδαλης του χιονιού που έχει το παρατσούκλι «φάντασμα του βουνού» με ένα κινέζικο μπλε πρόβατο που ονομάζεται μπαράλ.

Μάλιστα στην προσπάθειά του να το πιάσει, κάνει ένα απίστευτο άλμα που έχει ως αποτέλεσμα και τα δύο να πέσουν στο κενό από πολύ μεγάλο ύψος.

Today is #SnowLeopard day.

Snow #leopard is called as Ghost of the Mountains. Look at the power and agility. Snow #Leopard attacking and killing its prey - a Bharal or wild #Himalayan Blue Sheep. High drama from greater Himalayas. Sharing an old video by unknown. pic.twitter.com/xDj7vCLgjm

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 23, 2019