Πήγε να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης με κλεμμένο αυτοκίνητο και κόπηκε για 10η φορά (pic)

Η αφέλεια πολλών ανθρώπων σε κάνουν να απορείς για το τί πραγματικά μπορεί να έχουν στο κεφάλι τους.

Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος διαβάζοντας το παρακάτω περιστατικό που έγινε γνωστό η αστυνομία στο West Midlands.

Στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης λοιπόν έκανε την εμφάνισή του ένας τύπος, ο οποίος στις προηγούμενες προσπάθειές του, είχε κοπεί 9 φορές.

Κι όμως, την 10η έκανε την εμφάνισή του, οδηγώντας ο ίδιος μόνος του ένα αυτοκίνητο που δεν του ανήκει.

Φυσικά, όπως εύκολα μπορεί να μαντέψει κανείς, κόπηκε για ακόμα μία φορά και αμέσως μετά συνελήφθη...

Δείτε το ποστάρισμα που έκανε η αστυνομία...

Welcome to the world of stupid. Male turns up at the driving test centre for his driving test. Having driven himself there unsupervised. Then fails his test for the 10th time male arrested by D unit Newtown for TWOC offence. pic.twitter.com/hOekgjyl1g

— Force Response (@ResponseWMP) October 23, 2019