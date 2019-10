Φίδι... κανίβαλος σκοτώνει ένα άλλο και στη συνέχεια το τρώει (vid)

Τουλάχιστον ανατριχιαστικό μπορεί να χαρακτηριστεί το video που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό η Evangeline Cummings.

Η υπάλληλος του Πανεπιστήμιου στην Φλόριντα εντόπισε στην αυλή της δύο φίδια (ένα coral snake και ένα rat snake) να μάχονται κρεμασμένα από ένα κλαρί.

Τον τσακωμό τους δεν πρόλαβε να τον καταγράψει, ωστόσο μπόρεσε να δείξει το τελικό αποτέλεσμα, όπου το coral snake έχει κερδίσει κατά κράτος την μάχη και δαγκώνει το θύμα του.

Κάποιοι βέβαια στα σχόλια επισημαίνουν οτι το rat snake είναι πιθανό να πετάχτηκε στον κήπο από κάποιο γεράκι που το είχε πιάσει και το είχε τραυματίσει σοβαρά.

Um ok, ⁦@UFEntomology⁩ and ⁦⁦@MartaWayneUF⁩ , I believe I just witnessed a BEE stinging a CORAL SNAKE while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE and I need your support to process this. ⁦⁦@UF⁩ #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk

— Evangeline Cummings (@EvieCummings23) October 17, 2019