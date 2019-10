73χρονη έχασε 25 κιλά και έγινε «φέτες» χρησιμοποιώντας εφαρμογές του iPhone (pics & vid)

Και αφού μπορεί μια 73χρονη, μπορούμε όλοι!

Η εκπληκτική Joan McDonald, από το Οντάριο του Καναδά, πείστηκε, τελικά, από την -τρομερά γυμνασμένη- 48χρονη κόρη της και τον Ιανουάριο του 2017 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να χάσει κιλά, χρησιμοποιώντας, σε πρώτη φάση, εφαρμογές διατροφής και άσκησης του iPhone!

Τελικά, δύο χρόνια μετά, η ηλικιωμένη γυναίκα, που πήγε, φυσικά και γυμναστήριο (δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο με εφαρμογές), όχι απλά έχασε σχεδόν 25 κιλά, αλλά έχει φτιάξει κορμί... φέτες, κάνοντας, πλέον, ακόμη και βάρη!

Η κόρη της Joan ταρακούνησε τη μητέρα της προ διετίας, όταν έφτασε να ζυγίζει 90 κιλά και ενώ ταλανιζόταν από διάφορα προβλήματα υγείας, λόγω, κυρίως, του βάρους της. Συνδυάζοντας, λοιπόν, τις εφαρμογές με τέσσερις μέρες τη βδομάδα στο γυμναστήριο, η 73χρονη πέτυχε μια εντυπωσιακή αλλαγή, ζυγίζοντας -και όντας πια σχεδόν όσο γυμνασμένη είναι και η κόρη της- 65 κιλά!

«Ήμουν ανέκαθεν στη ζωή μου αρκετά δραστήρια, αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισα να αντιμετωπίζω προβλήματα παχυσαρκίας, δυστυχώς», τόνισε η Joan και συνέχισε: «Πριν από δύο χρόνια αποφάσισα να αλλάξω τα πάντα. Κατέβασα, αρχικά, τις εφαρμογές στο iPhone και πήγα γυμναστήριο. Ήταν δύσκολο. Κάποιες φορές έκλαιγα και έφτανα στα όριά μου, να πετάξω λευκή πετσέτα. Αλλά άντεξα και τώρα είναι σαν να γεννήθηκα ξανά».

73-year-old woman starts weightlifting and loses four stone | Metro News https://t.co/lNh9CHQAvO

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πολύ νεότεροι άνδρες έχουν αρχίσει να τη φλερτάρουν! «Νιώθω υπέροχα με τον εαυτό μου. Μου κάνουν κοπλιμέντα άνδρες πολύ πιο νέοι... Ο άνδρας μου, δε, έχει πάθει την πλάκα του. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την αλλαγή. Η οικογένειά μου είναι περήφανη για εμένα».

Και έκλεισε με ένα μήνυμα: «Για εκείνους που, πραγματικά, αισθάνονται ότι ήρθε η ώρα να χάσουν κιλά, θα ήθελα να πω ''μην περιμένετε θαύματα αμέσως, πάρτε το αργά και σταθερά, αλλά συνεχίστε να χτίζετε''. Και όσοι προτιμούν μια πρόκληση, πηγαίνετε σε ένα γυμναστήριο και, αν είναι δυνατόν, βρείτε έναν προσωπικό γυμναστή-διατροφολόγο. Θα δείτε πιο γρήγορα αποτελέσματα».

Pensioner Loses Nearly Four Stone Using iPhone Fitness And Food Apps - LADbible https://t.co/CihrX6KykN

