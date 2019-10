Τους πούλησαν κανονικό γουρούνι για μίνι και τώρα έχουν ένα παχύδερμο 180 κιλών στο σαλόνι τους (pic & vid)

Ο 57χρονος Nigel Graham έφερε το 2014 το γλυκύτατο (τι όχι;) πλασματάκι ως δώρο γενεθλίων στη σύζυγό του, Sam, η οποία είναι αλλεργική στις γάτες και στα σκυλιά. Τρομερή εναλλακτική, πράγματι.

Νόμιζε, λοιπόν, ότι αγόρασε ένα χαριτωμένο μίνι γουρούνι ή αλλιώς γουρούνι τσέπης, το οποίο, του είπαν, δεν θα ξεπεράσει τα 30 κιλά.

Το πλασματάκι, ωστόσο, μετατράπηκε σε ένα θεριό 180 κιλών, που θέλει γύρω στα 30 ευρώ τη βδομάδα για να τραφεί, διότι, όπως αποδείχθηκε, πούλησαν στον Nigel ένα κανονικότατο γουρούνι για... μινιατούρα.

Τώρα, η θηλυκή γουρούνα ονόματι Grace έχει το δικό της, μεγάλο κρεβάτι μέσα στο σπίτι, καθώς δεν καταδέχεται να κοιμηθεί έξω -όσο και να προσπάθησε το ζευγάρι.

Ωστόσο, έχει τη δική της πορτούλα (τρόπος του λέγειν το υποκοριστικό), για να μπορεί να βγαίνει, να βολτάρει, να κάνει την ανάγκης της (κυρία), και να επιστρέφει όταν πεινάει, το οποίο, γενικώς, συμβαίνει συνέχεια, όπως με κάθε γουρούνι που σέβεται τον εαυτό του.

Για την ακρίβεια, η Grace, λέει ο Nigel, τρώει τρία μεγάλα γεύματα τη μέρα. Πολύ μεγάλα. Και στη συνέχεια, για να χωνέψει, πηγαίνει και ξαπλώνει στο χαλάκι του σαλονιού, βλέποντας τηλεόραση μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια.

Ο Nigel δήλωσε:«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Πήγα το 2014 και γνώρισα τη μόλις δύο εβδομάδων, τότε, μικρούλα Grace, σε μια επιχείρηση που μου φάνηκε πολύ νόμιμη. Μου ''γνώρισαν'', μάλιστα και τους γονείς της, οι οποίοι ήταν μίνι γουρούνια, καθώς δεν ξεπερνούσαν σε ύψος το ανθρώπινο γόνατο. Την κράτησα στην αγκαλιά μου και αποφάσισα να την πάρω. Και τώρα έχει γίνει 180 κιλά».

Η οικογένεια, βέβαια, δεν αλλάζει με τίποτα τη γουρούνα της, την οποία υπεραγαπάει.

Δεν είναι μια γλύκα;

