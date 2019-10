Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία άγριας ζωής για το 2019 (pic)

Ο Bao γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό στα βουνά του Θιβέτ, στην Κίνα, και εκεί, μάλιστα, έβγαλε τη σπάνια φωτογραφία, σε κάποιο λιβάδι κοντά στο χωριό του, έπειτα από ώρες αναμονής -και υπομονής.

Επιβραβεύτηκε, ωστόσο, με τον καλύτερο τρόπο, αφού είναι ο μεγάλος νικητής για φέτος, απαθανατίζοντας την αλεπού να προσεγγίζει την ανυποψίαστη μαρμότα, η φοβισμένη -και αγριεμένη μάλλον- αντίδραση της οποίας «γράφει» εξαιρετικά!

Όπως είπε ο Bao, η αλεπού αναζητούσε τροφή, καθώς, κάπου εκεί κοντά, βρισκόταν η φωλιά της και τα τρία μικρά της. Ονόμασε, δε, τη φωτογραφία του «Η Στιγμή».

And our winner is....Yongqing Bao! Selected by our judges from over 48,000 entries, Yongqing’s powerful winning picture frames nature’s ultimate challenge - its battle for survival - in an unforgettable and unique moment between a Tibetan fox and a marmot. pic.twitter.com/AvvOHDI9xB

Η βραβευμένη, πλέον, φωτογραφία εκτίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -όπου και διεξάγει τον διαγωνισμό- του Λονδίνου και χαρακτηρίστηκε «εξαιρετική» από τους κριτές -για την ανάδειξη του Wildlife Photographer of the Year.

Συγκεκριμένα, μία εκ των κριτών, η Roz Kidman Cox, τόνισε: «Φωτογραφικά, είναι απλά η τέλεια στιγμή. Η εκφραστική ένταση είναι μοναδική. Βασικά, ''βγαίνει'' αυτή η ένταση. Είναι σαν να είσαι εκεί, ανάμεσά τους. Έχει τέλεια ισορροπία. Και μιλάμε για μια φωτογραφία στα βουνά του Θιβέτ! Πόσο σπάνιο, αλήθεια, είναι αυτό».

Ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, μάλιστα, ο Sir Michael Dixon, δήλωσε πως «Η Στιγμή» θα πρέπει να χρησιμεύει ως υπενθύμιση της σημασίας της προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής. «Αυτή η συναρπαστική φωτογραφία καταγράφει την απόλυτη πρόκληση της φύσης: Τη μάχη για επιβίωση», τόνισε.

Αλλά, ενώ ο Bao είναι, αναμφισβήτητα, άξιος νικητής, πολλοί άλλοι συμμετέχοντες έχουν κάθε δικαίωμα να νιώθουν μια κάποια λύπη, δεδομένου του πόσο εντυπωσιακές ήταν και οι δικές τους προσπάθειές.

Ο Audun Rikardsen, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να περιμένει τρία χρόνια(!) για να φωτογραφίσει αυτόν τον χρυσό αετό, ενώ ο Stefan Christmann έπρεπε να υπομείνει συνθήκες... κατάψυξης, για να φωτογραφίσει περισσότερους από 5.000 αρσενικούς αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, στην Ανατολική Ανταρκτική.

Τώρα, αν νομίζετε ότι είστε ένας εκκολαπτόμενος Yongqing Bao, οι συμμετοχές για το Wildlife Photographer of the Year του 2020 ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Audun Rikardsen from Norway took this image of a golden eagle landing on a branch. It’s taken using a motion sensor and flash. It took three years of trial and error to get this perfect framing. Jaw-dropping. It wins the birds behaviour category. #wpy55 pic.twitter.com/nckkMmdboj

Jonathan Amos (@BBCAmos) October 15, 2019