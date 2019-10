Το χειρότερο πράγμα που μου είχε συμβεί στο σχολείο λόγω ακμής

Μου αρέσει ενώ scrollαρετε αδιάφορα στο feed σας, να σταματάτε και να λέτε "Τι κάνει εδώ; Τι ειναι πάλι αυτό;". Μην ανησυχείτε, όλα θα εξηγηθούν. Η εφηβεία λοιπόν (δεν περιμένατε τέτοιο twist), είναι μια παράξενη ηλικία. Εκεί που είσαι παιδί και είναι όλα τέλεια και παίζεις ποδόσφαιρο με τους φίλους σου, τις φίλες σου, ξαφνικά, αρχίζεις και ψηλώνεις, τα ρούχα σου δεν σου κάνουν, βγαζεις τρίχες σε σημεία που δεν καταλαβαίνεις τι λόγω ύπαρξης εχουν, η φωνή σου αλλάζει και ξαφνικά σε νοιάζει ιδιαίτερα πως σε βλέπει ο Κώστας ή η Κωνσταντίνα. Αυτό λοιπόν είναι στο περίπου η εφηβεία ( πολύ περίπου) και σαν να μη φτάναν όλα αυτά τα το πρόσωπο σου αρχιζει να γεμίζει σημάδια, σπυριά και σου λένε οτι λέγεται "ακμή". Βασικά δεν σε νοιάζει και πολύ πως λέγεται, νιώθεις απλά άσχημα, θες να μην υπάρχει. Να ξέρεις όμως πως το περνάει με τον εναν ή τον αλλον τρόπο το 100% των εφήβων. Οπότε μη κρύβεσαι , δεν εισαι μονος. #minkrivesai #duskolo_pragma_i_efiveia #pantos_min_anisixeis_an_to_diavazeis_auto #meta_ftiaxnei #i_kai_oxi #episis_an_anarotieste_an_ta_xeria_sti_foto_einai_dika_mou #nai_einai #fainontai_san_alloi_omos

