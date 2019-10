Έπεσε «μαύρο» στο Fortnite και οι gamers έχουν εξεγερθεί (pics & vids)

Πριν λίγες ώρες, ένας αστεροειδής κατέστρεψε τον κόσμο του παιχνιδιού στο τέλος της 10ης σεζόν, με το δημοφιλέστερο παιχνίδι στον κόσμο να ρίχνει «μαύρο».

Όχι δια παντός φυσικά, αφού η 11η σεζόν αναμένεται να είναι διαθέσιμη την Πέμπτη -ίσως και αύριο, Τρίτη (15/10), καθώς οι πιέσεις είναι ασφυκτικές και ο κίνδυνος επανάστασης πιο ορατός από ποτέ...

Παρότι, ωστόσο, μιλάμε για ένα προγραμματισμένο «μαύρο» και μόνο για λίγες ημέρες, οι απανταχού φανατικοί gamers του Fortnite και ιδίως οι μαθητές γυμνασίου (σε αυτές τις ηλικίες κάνει θραύση), έχουν χάσει τον ύπνο τους -αντί να τον βρουν, τώρα που δεν κρατούν στα χέρια τους ένα χειριστήριο.

RIP Fortnite: Battle Royale FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

Ορισμένοι, δε, στο Twitter ετοιμάζονται να... εξεγερθούν!

Το «μαύρο» στο παιχνίδι έπεσε με έναν αστεροειδή να καταστρέφει τον κόσμο του -ένα νησί, στο οποίο 100 παίκτες προσπαθούν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον, μέχρι να μείνει ένας νικητής.

Nobody: 6 year olds when they see that Fortnite is deleted: pic.twitter.com/tKEjHsImps — Hoshi (@HoshizoraOW) October 14, 2019

Fortnite Dads all around the World right now pic.twitter.com/260e3SSk9Q — SanchoWest (@SanchoWest) October 14, 2019

Αυτό που βλέπουν αυτήν τη στιγμή οι gamers -και θέλουν να σπάσουν ή σπάνε τις οθόνες τους- είναι μια μαύρη τρύπα και ενίοτε κάποιους μυστηριώδεις αριθμούς, που δεν βγάζουν νόημα.

Μάλιστα η δημιουργός του παιχνιδιού, Epic Games, έχει διαγράψει όλα τα tweets της.

This #FortniteBlackout thing proves two things 1) Epic Games are masters of viral marketing, if that wasn't proven already. 2) Fortnite players will literally stare at a picture of a black hole for hours instead of playing something else. pic.twitter.com/bOgHJU0a0b — SpoopiParad0x (@FermiPDXGaming) October 14, 2019

has literally every account on twitter made the "is fortnite okay?" joke pic.twitter.com/aXGXzE0sqv — Jacc O' Lantern (@SkyJacc) October 14, 2019

Me waiting for Fortnite to come back pic.twitter.com/q5NUy2KVxJ — Roby (@TwiixOMG) October 14, 2019

day 2 no sign of Fortnite no water, no food and no mats pic.twitter.com/UqUoSokDQD — Curly toes (@Carlitoes) October 14, 2019