Χαμός στο Twitter: Η λέξη «Άγιοι» σε tweet του Πάπα μετατράπηκε στο hashtag των... New Orleans Saints του NFL (pics)

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός Ποντίφικας θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σχετικά με πέντε νέους Αγίους, που προστέθηκαν την Κυριακή στο αγιολόγιο της καθολικής εκκλησίας.

Μόνο που το άτιμο το Twitter, μετέτρεψε αυτόματα τη λέξη Saints (Άγιοι) σε hashtag, το οποίο παραπέμπει στην ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου της Νέας Ορλεάνης, η οποία, μάλιστα, είχε και αγώνα λίγες ώρες αργότερα!

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019

Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός στα σχόλια από κάτω, με οπαδούς των «Αγίων» -του NFL, όχι των πέντε- να ζητούν μέχρι και... προγνωστικά από τον Πάπα για τον αγώνα! Κάποιος έγραψε ότι θα παίξει όλα του τα λεφτά στη νίκη της Νέας Ορλεάνης και ένας άλλος τον ρώτησε αν πρέπει να ξεκινήσει τον τάδε παίκτη ή τον άλλον...

Άλλοι, δε, έγραψαν πως δεν είναι τυχαίο, τελικά, που η ομάδα τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι στιγμής φέτος και είναι σίγουροι, πια, ότι έχουν ελπίδες για το πρωτάθλημα, αφού στο πλευρό τους βρίσκεται ο Άγιος Πατέρας.

Για την ιστορία, οι New Orleans Saints νίκησαν και χθες...

Putting all my money on the Saints today. — Matt Miller (@nfldraftscout) October 13, 2019

The Hail Mary doesn't generally work in football, so I don't see why advice from the Pope would. — Nat Ghoulsen (@nat_paulsen) October 13, 2019

Pope, so Bridgewater is a MUST start? — Hurley (@mikeehurl) October 13, 2019

God is not a Jets fan — (@GodKbsJets60) October 13, 2019