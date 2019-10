Η κάμερα «έπιασε» τρομερή τούμπα του Τζάστιν Μπίμπερ από το μονοποδήλατό του (vid)

Όπως μπορείτε να δείτε, ο διάσημος μουσικός χάνει την ισορροπία του και πέφτει άτσαλα...

Δυστυχώς για τον ίδιο, ένας δαιμόνιος φωτορεπόρτερ, που βρισκόταν στο σημείο (στο Μπέβερλι Χιλς) απαθανάτισε σε βίντεο τη στιγμή, που δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, προκαλώντας το σχετικό «γλέντι» στο Twitter -λες και όλος ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει πέσει ποτέ από το ποδήλατό του...

Ο 25χρονος, πάντως, δεν τραυματίστηκε και απτόητος (άντε να ντράπηκε λίγο) συνέχισε κανονικά τη βόλτα του.

October 11: @justinbieber rides his unicycle in Beverly Hills,California pic.twitter.com/j2elPpVsq5

Justin Bieber Fell Off A Unicycle And The Photos Are Worth A Thousand Words https://t.co/OUoNg5e7d0 pic.twitter.com/Hp5mturOcc

— ARISTEO ROSALES GALI (@JACOBIN70) October 13, 2019