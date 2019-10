Πιτσιρικάς μπουκάρει στο στούντιο την ώρα των ειδήσεων για να χαιρετήσει τη δημοσιογράφο μαμά του (vid)

Ο μικρός εμφανίζεται ξαφνικά στο πλάνο να πλησιάζει... απειλητικά τη μαμά του από πίσω.

Φτάνει δίπλα της και στέκεται λίγα δευτερόλεπτα αμίλητος, ενώ εκείνη συνεχίζει, χωρίς να τον έχει πάρει χαμπάρι.

Ξαφνικά, ένα χέρι πετάγεται προς το μέρος της, με τον μπόμπιρα να τη χαιρετάει και εκείνη να σαστίζει και να λέει χαμογελώντας «με συγχωρείτε, το παιδί μου είναι εδώ, ζωντανά στην τηλεόραση».

Στη συνέχεια «πέφτει» κάρτα με τον χάρτη της Συρίας, με τη δημοσιογράφο, πάντως, να συνεχίζει απτόητη τη δουλειά της και τον μικρό, όταν επιστρέφει η εικόνα από το στούντιο, να έχει εξαφανιστεί...

Προφανώς έφυγε για να εξερευνήσει και άλλα στούντιο του καναλιού.

Τον νου σας!

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) 9 Οκτωβρίου 2019