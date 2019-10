7 τρόποι να πετύχεις κάτι καλύτερο από αύριο

«It's the first day of the rest of your life» τραγουδούν οι Placebo στο ομώνυμο τραγούδι τους επισημαίνοντας πως κάθε μέρα μπορεί να είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου. Κάθε μέρα μπορεί ν’ αποτελεί μια αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή.

1. Να θέτεις στόχους

«Να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς», λέει ένα ρητό που χρησιμοποιούν συχνά πυκνά οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων και είναι η επιτομή του ότι χρειάζεται να θέτουμε στόχους στη ζωή μας προκειμένου να προχωράς μπροστά.

2. Επιβράβευσε τον εαυτό σου όταν τους πετυχαίνεις

Δεν υπάρχει λόγος να θέτεις έναν στόχο και ανεξάρτητα από το αν το πέτυχες ή όχι να μην κάνεις κάτι για αυτό. Το νόημα του να βάζεις στόχους στη ζωή είναι να επιβραβεύεις τον εαυτό σου κάθε φορά που τους πετυχαίνεις και να σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις διαφορετικά κάθε φορά που αστοχείς.

3. Επανεξέτασε τους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν

Μείνε μακριά από τοξικούς ανρθώπους που σε πηγαίνουν πίσω. Στην πορεία σου για το κάτι καλύτερο θα πρέπει να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που έχουν κάτι να σου δώσουν. Ανθρώπους που πέτυχαν στη ζωή τους και πλάι τους θα μάθεις τον τρόπο για να πετύχεις κι εσύ.

4. Κάνε κάτι που δεν έκανες μέχρι χθες

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από το να κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα», λέει ένα ρητό αγνώστου πατρός (όχι δεν είναι του Αϊνστάιν). Ανοησία «ξεανοησία» δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς συνεχίζουμε να επαναλαμβανόμαστε. Μήπως αύριο είναι η κατάλληλη μέρα για αλλαγή;

5. Στήριξε τις επιλογές σου

Δεν είναι όλες μας οι επιλογές σωστές. Έχουμε κάνει εκατοντάδες λάθη στη ζωή μας και είναι δεδομένο πως θα κάνουμε (τουλάχιστον) άλλα τόσα στο μέλλον. Παρ΄ όλα αυτά, δεν γίνεται να τα παρατάμε με το πρώτο εμπόδιο. Στηρίζουμε τις επιλογές μας μπροστά στις δυσκολίες και επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας μόνο όταν σιγουρευτούμε ότι δεν μας οδηγούν πουθενά.

6. Ταξίδεψε

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες από το ταξίδι τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Το ταξίδι αποτελεί επίσης την ιδανική επιλογή πριν την λήψη σημαντικών αποφάσεων. Έτσι, αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι σ’ ένα κομβικό σημείο της ζωής και θες να πετύχεις κάτι καλύτερο από αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που έχεις να κάνεις είναι να οργανώσεις ένα ταξίδι.

7. Δες μισογεμάτο το ποτήρι

Τα πάντα είναι «matter of perception». Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς. Το θέμα, όμως, είναι πώς τα αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Έστω ότι έχει βρέξει για πολλή ώρα και μόλις σταματήσει η βροχή πλησιάζεις το παράθυρο του δωματίου σου για να δεις τι έχει συμβεί. Υπάρχουν δύο επιλογές: η μία είναι να κοιτάξεις τη βρεγμένη άσφαλτο και τα σκουπίδια που έχει κατεβάσει το νερό στο δρόμο και η άλλη να κοιτάξεις προς τα πάνω και να δεις τον ξάστερο ουρανό. Εσύ τι θα κάνεις;

