Έχασε 60 κιλά, έγινε «φέτες» και έριξε χυλόπιτα στην κοπέλα που του έκανε μπούλινγκ για το πάχος του (pic & vid)

Ο Anthony Bayer, από τη Χρυσή Ακτή, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ζύγιζε γύρω στα 160 κιλά, με το ζόρι έμπαινε σε παντελόνι νούμερο 42 και φορούσε μπλούζες 3XL.

Η παχυσαρκία του οφειλόταν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον εθισμό του στο fast food, με την καθημερινή του διατροφή να περιλαμβάνει συνήθως: Για πρωινό δύο σάντουιτς με κεφτέδες και ένα μεγάλο μπουκάλι κόκα κόλα, για μεσημεριανό ένα special μπέργκερ από τα KFC και ένα πακέτο με παγωτά Magnum και για βραδινό δύο μεγάλες πίτσες πεπερόνι.

Η αυτοεκτίμησή του, όμως, χτύπησε... κόκκινο, όταν έπεσε θύμα μια ηλίθιας φάρσας στον χορό αποφοίτησης του κολεγίου του. Μια κοπέλα παρίστανε την ερωτευμένη μαζί του, πριν τον απορρίψει και τον κοροϊδέψει μπροστά σε όλους, όταν εκείνος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με μια νοικιασμένη λιμουζίνα και φορώντας ένα ολοκαίνουριο κοστούμι, νομίζοντας πως έχει βρει τη γυναίκα των ονείρων του.

Σήμερα, ο 26χρονος Anthony έχει... διαλύσει τον φόβο του να μη βρει ποτέ την αληθινή αγάπη, έχοντας χάσει 60 κιλά και ενώ είναι... φέτες! Όπως δήλωσε, χρειάστηκε μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση για την υγεία του από τον γιατρό του, προκειμένου να αλλάξει τη ζωή του. «Δεν ήξερα πώς να τρώω σωστά και δεν με ένοιαζε κιόλας. Ήμουν εθισμένος στο fast food. Ποτέ δεν σκέφτηκα την υγεία μου, μέχρι που ο γιατρός μού είπε ότι ήμουν έτοιμος να πάθω διαβήτη.

Ξέσπασα σε δάκρυα και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αλλάξω τη ζωή μου. Σταμάτησα να τρώω fast food και άρχισα να μαγειρεύω για τον εαυτό μου. Πέρασα, επίσης, για πρώτη φορά στη ζωή μου, το κατώφλι γυμναστηρίου το 2014 και δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω».

