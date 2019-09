Η στιγμή που τα 6,8 Ρίχτερ τραντάζουν τη Χιλή και στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο δεν ασχολούνται καν (vids)

Δωρεάν μαθήματα ψυχραιμίας σε περίπτωση σεισμού παρέδωσαν στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο επιβάτες, που περίμεναν στην αίθουσα αναμονής την πτήση τους.

Τη στιγμή, λοιπόν, που η πρωτεύουσα της Χιλής... τραντάζεται από τον σημερινό (29/9) ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,8 Ρίχτερ και ενώ τα πάντα πάνε και έρχονται, εκείνοι, όλοι τους(!), συνεχίζουν ατάραχοι να κοιτάζουν τα κινητά τους και κάποιοι γελάνε, σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα!

Το φοβερό βίντεο κυκλοφόρησε στο Twitter και όλοι συμφωνούν ότι μόνο στη Χιλή οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιδράσουν τόσο... αναίσθητα, αφού η χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι από τις πλέον σεισμογενείς στον κόσμο.

Only in Chile could there be a 7.2m earthquake and people barely look up from their phones?! https://t.co/haknOCzr42

