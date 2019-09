MMA: Άγγλος έβγαλε νοκ άουτ με ασύλληπτη ιπτάμενη γονατιά Ιρλανδό «παγώνοντας» γήπεδο στο Δουβλίνο (vid)

Με έναν εμφατικό, αν μη τι άλλο, τρόπο κέρδισε τον «πόλεμο» με τον Richard Kiely ο Michael ''Venom'' Page, στο MMA.

Ο Άγγλος, με μία καταπληκτική, ιπταμένη γονατιά, μόλις στον 1ο γύρο, μάλιστα, του αγώνα, έριξε τον Ιρλανδό αντίπαλο του... ξερό και τον έβγαλε νοκ άουτ, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Μία νίκη, δε, μέσα στο Δουβλίνο, μπροστά στους συμπατριώτες του Kiely, που «πάγωσαν», καθώς πίστευαν πως ο αθλητής τους ήταν απόλυτα έτοιμος -όπως δήλωνε ο ίδιος- να κάνει την έκπληξη.

Τελικά, το εμπόδιο του ''Venom'' αποδείχθηκε αξεπέραστο...

Οι δυο τους, πάντως, φαίνεται πως δεν τελείωσαν εδώ. Το αντίθετο. Όλο το προηγούμενο διάστημα επιδόθηκαν σε «πόλεμο» λέξεων, που μεταφέρθηκε, τελικά, στο «κλουβί», εκεί όπου ο Άγγλος συνέχισε -με στιλ- το καταπληκτικό σερί του (15-1). Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως ο Kiely θα επιδιώξει ρεβάνς...

JUMPING KNEE FINISH!

Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.

Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 and Virgin Media pic.twitter.com/mmtctkloxS

— Bellator Europe (@Bellator_Europe) September 27, 2019