Μετέτρεψε την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ σε death metal τραγούδι και κοπανιόμαστε (vid)

Παύσατε πυρ για λίγο...

Εδώ δεν θα τσακωθούμε για το αν η Γκρέτα Τούνμπεργκ «τα λέει καλά» και «μπράβο της» ή όχι γιατί «την εκμεταλλεύονται» και «θα μας σκοτώσει όλους αυτή».

Είναι ένα παιδί (απλά το υπενθυμίζουμε, για όσους το ξεχνούν) 16 χρονών, είπε ορισμένα πράγματα στον ανατριχιαστικό λόγο της στον ΟΗΕ, κατηγορώντας τους ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας για ολιγωρία στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και τέλος. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, άλλοι είναι υπεύθυνοι, όχι η ίδια.

Εδώ είμαστε για άλλον λόγο.

Ένας τρομερός τύπος, λοιπόν, μουσικός ο ίδιος, εμπνεύστηκε από τα λόγια, αλλά και το ύφος της Γκρέτα και έφτιαξε ένα καταπληκτικό βίντεο, «ντύνοντας» με death metal μουσική και φωνητικά την ομιλία της -χωρίς την παραμικρή διάθεση ειρωνείας.

Το βίντεο κοντεύει να φτάσει ήδη το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, ενώ στα σχόλια γίνεται χαμός, καθώς όλοι συμφωνούν πως το περιεχόμενο όσων λέει είναι εξαιρετικοί στίχοι για death metal τραγούδι. Άλλωστε, αρκετές μπάντες του είδους έχουν τέτοιες -μεταξύ άλλων- ανησυχίες.

Χαρακτηριστικά, ας πούμε, λέει σε κάποιο σημείο η Γκρέτα:

People are suffering

People are dying

Entire ecosystems

Are collapsing

Ο κόσμος συμφωνεί επίσης πως το τραγούδι θα πρέπει να ονομαστεί ''How Dare You?'', καθώς είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα του κοριτσιού -και μετά από αυτήν ξεκινάει το headbanging.