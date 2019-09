Στο μικρότερο escape room του κόσμου σε κλειδώνουν μέσα σε ένα φέρετρο (pic & vid)

Τι πιο διασκεδαστικό από το να ξοδέψεις τον ελεύθερό σου χρόνο κλειδωμένος μέσα σε ένα φέρετρο;

Κάποιοι θα πείτε μερικές δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες) πράγματα που είναι πιο διασκεδαστικά και, να ξέρετε, μαζί σας είμαστε.

Αλλά εσείς που κάνατε ήδη «ουάου», σας έχουμε ευχάριστα νέα: Δεν έχετε παρά να ταξιδέψετε στην Αγγλία, εκεί όπου ένας Βρετανός εφηύρε το μικρότερο ecape room στον κόσμο, να κλειδωθείτε μέσα στο κουτί-φέρετρο που έφτιαξε και να το ευχαριστηθείτε όσο θέλετε!

''The Subject'' λέγεται το δημιούργημα του οραματιστή φοιτητή George Larkwright, ο οποίος αποφάσισε ότι ήθελε να δημιουργήσει μία «ενοχλητική εμπειρία», όπου «οι συμμετέχοντες αναδύονται λίγο... γερασμένοι από αυτήν». Παρότι μοιάζει με τα παραδοσιακά escape rooms, επειδή, και πάλι, πρέπει να αποκρυπτογραφήσεις τα στοιχεία, ώστε να βγεις έξω, κάπου εκεί τελειώνει η όποια ομοιότητα με ό,τι ξέρατε. Διότι, ο 24χρονος ήθελε να προκαλέσει συναισθήματα «κλειστοφοβίας, απελπισίας και φόβου» άνευ προηγουμένου για το άτομο που είναι παγιδευμένο μέσα στο φέρετρο.

Each player must battle against claustrophobia to figure out clues on the box's walls. https://t.co/Pddz3NBiAv

— LADbible (@ladbible) September 26, 2019