Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ ήταν... ξεροκέφαλος (pics)

Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ ήταν ένας τρομερός θηρευτής, που είχε την ικανότητα να διαλύει τα οστά της λείας του, χωρίς να σπάει το δικό του κρανίο. Ένα γεγονός που αποτελούσε για τους παλαιοντολόγους μακροχρόνιο μυστήριο, το οποίο μάλλον λύθηκε.

Αυτός ο κολοσσιαίων διαστάσεων προϊστορικός δεινόσαυρος, λοιπόν, φαίνεται πως είχε ένα εξαιρετικά σκληρό κρανίο, που του επέτρεπε να κομματιάζει τους αντιπάλους, χωρίς να παθαίνει το παραμικρό ο ίδιος!

Ένα τρισδιάστατο μοντέλο των αρθρώσεων και των συνδέσμων του διάσημου δεινόσαυρου έδειξε πως το κρανίο του ήταν παρόμοιο με εκείνο που έχουν οι κροκόδειλοι και οι ύαινες του σήμερα. Η ανακάλυψη αυτή καταργεί, ουσιαστικά, τη θεωρία που έλεγε -μέχρι πρότινος- πως ο Τυραννόσαυρος Ρεξ είχε ένα πιο ευέλικτο κρανίο, όπως αυτά των πουλιών και των φιδιών.

«Ο T. Rex είχε ένα κρανίο μήκους 1,8 μέτρων, πλάτους 1,5 μέτρων και ύψους 1,2 μέτρων -και χτυπούσε με τη δύναμη περίπου 6 τόνων», δήλωσε ο Kaleb Sellers, ανατόμος στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι. «Οι προηγούμενοι ερευνητές μελέτησαν το κρανίο του με βάση μόνο τα οστά, χωρίς να λάβουν υπόψη τους όλες τις συνδέσεις -τους συνδέσμους και τους χόνδρους- που πραγματικά μεσολαβούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οστών».

Έτσι, ο κος Sellers και οι συνάδελφοί του δημιούργησαν το πρώτο τρισδιάστατο μοντέλο ενός T. Rex, που δείχνει πώς δούλευαν οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις του κρανίου του. Αυτό τους επέτρεψε, μάλιστα, να εξετάσουν και το πάνω μέρος του τρομακτικού στόματος του θρυλικού δεινοσαύρου και το πώς λειτουργούσε στις πιέσεις κατά τη διάρκεια της μάσησης.

Η ομάδα δημιούργησε το μοντέλο χρησιμοποιώντας μια ανάλυση από απολιθώματα κρανίων T. Rex, καθώς και μοντέλα δύο «συγγενών», σύγχρονων δεινοσαύρων -μιας σαύρας γκέκο και ενός παπαγάλου.

