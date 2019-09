Η μυθική φωτογραφία ενός 9χρονου την ώρα που ο πατέρας του τον έπιασε στο PornHub (pics)

Αργά ή γρήγορα, όλα τα... αγοράκια μπαίνουν στην διαδικασία να ψάξουν για ερωτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ακόμα και αν δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο για την ηλικία τους.

Δεδομένο είναι επίσης, ειδικά αν η πρώτη... επαφή έχει γίνει σε μικρή ηλικία, πως θα έχει κινδυνεύσει ή -χειρότερα- θα έχει πιαστεί επ' αυτοφώρω από τους γονείς του.

Όπως συνέβη δηλαδή δηλαδή με τον πρωταγωνιστή της παρακάτω ιστορίας, ο οποίος σε ηλικία 9 ετών, «συνελήφθη» από τον πατέρα του να σερφάρει στο PornHub.

Το φοβερό όμως είναι πως αντί να του κάνει παρατήρηση, τον έβγαλε μία φωτογραφία, εξηγώντας του πως θα την βλέπει σε μερικά χρόνια και θα γελάει.



Ο 20χρονος πλέον Ρενο, μίλησε στο Lad Bible και εξιστόρησε το συγκεκριμένο σκηνικό...

«Ήμουν στο σπίτι του πατέρα μου και της αρραβωνιαστικιάς του και εκείνη η στιγμή οι δυο τους ήταν στην κουζίνα. Έτσι, θεώρησα οτι ήταν ασφαλές να σερφάρω στον υπολογιστή μου χωρίς να με ενοχλήσουν.

Κανονικά θα ήμουν στο Youtube και θα άκουγα μουσική, αλλά η περιέργειά μου με οδήγησα στο να πατήσω στην αναζήτηση «γυμνά κορίτσια». Ωστόσο δεν έβγαλε κάτι...

Προχωρώντας λίγο, παρατηρούσα τις φωτογραφίες που βρήκα αλλού λίγο πιο μετά και ήμουν εντυπωσιασμένος που τέτοιες εικόνες επιτρέπονταν στο ίντερνετ.

Δεν ξέρω αν άκουσα τον πατέρα μου καθυστερημένα... Το μόνο που θυμάμαι είναι να τον ακούω να λέει το όνομά μου», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως του εξήγησε πως δεν ήταν έτοιμος για τέτοια πράγματα ακόμα.

«Τον θυμάμαι να με βγάζει φωτογραφία και να μου λέει οτι θα την κοιτάζω μερικά χρόνια μετά και θα γελάω», είπε ο Ρένο. Όπως και έγινε δηλαδή, με τον 20χρονο να μην διστάζει να ανεβάσει την εικόνα αυτή στο Twitter.

I WAS 9 AND MY PARENTS CAUGHT ME ON PORNHUB AND FORCED ME TO HAVE A PICTURE TAKEN pic.twitter.com/kYbTADwwmv

— reno (@u0001f602) September 19, 2019