Το διαστημόπλοιο Juno κατέγραψε μια εκπληκτική έκλειψη Ηλίου στον Δία, με την οποία μπορείτε να παίξετε (pics)

Ακόμα μία εκπληκτική φωτογραφία «μας στέλνει» το διαστημόπλοιο Juno από τον μακρινό Δία, στο 22ο πιο κοντινό πέρασμά του από τον πλανήτη, τρία χρόνια και μερικούς μήνες μετά την άφιξή του στον «γίγαντα» του Ηλιακού μας συστήματος.

Το Juno, λοιπόν, κατέγραψε, για πρώτη φορά στα χρονικά, μια μερική ηλιακή έκλειψη στην επιφάνεια του Δία!

Στις εκπληκτικές φωτογραφίες εμφανίζεται το φεγγάρι Ιώ, το πιο κοντινό από τα τέσσερα φεγγάρια του Δία, να ρίχνει τη σκιά του πάνω στον τεράστιο πλανήτη. Οι εικόνες έρχονται σε εμάς με την... ευγενική χορηγία του κορυφαίου μηχανικού λογισμικού της NASA και ειδικού στην επεξεργασία και απόδοση φωτογραφιών από το διάστημα, Kevin Gill, ο οποίος μοιράστηκε την απόδοση των εν λόγω φωτογραφιών μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

Fisheye Composite of Jupiter over the Shadow of moon Io, @NASAJuno Perijove 22

H σκιά του φεγγαριού Ιώ φαίνεται τόσο έντονη από την αντίστοιχη της Σελήνης στη Γη, διότι αφενός είναι πολύ μεγαλύτερη και αφετέρου βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον Δία απ' ό,τι το δικό μας φεγγάρι σε σχέση με εμάς. Η Ιώ χρειάζεται 1,77 μέρες για να κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον Δία, ενώ, σκεφτείτε, το διαστημόπλοιο Juno χρειάζεται 53 μέρες!

Here's what a solar eclipse on Earth looks like from space, via @dscovr_epic.

Ο Gill, επίσης, δημιούργησε μια απίθανη εικόνα 360 μοιρών, που εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα, παρουσιάζοντας μοναδικά την έκλειψη στον «γίγαντα» του Ηλιακού μας συστήματος και παρουσιάζοντας τις απίστευτα δυνατές κάμερες με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το Juno.