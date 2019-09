Εκπληκτικό: Οι αμμόλοφοι του Άρη αποκαλύπτονται μέσα από την πιο λεπτομερή φωτογραφία τους (pics)

Σαν να έχει μάθει πως του «ετοιμάζουμε» επίσκεψη και μας καλεί να επισπεύσουμε τη διαδικασία...

Λίγες μέρες αφότου είδαμε (πεντακάθαρα) έναν μαύρο-μπλε κρατήρα στην επιφάνειά του, που, πιθανότατα, σχηματίστηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, ο Άρης μας «προσφέρει» ακόμη μία απίθανη φωτογραφία, την πιο λεπτομερή που έχουμε δει ποτέ, από τους περίφημους αμμόλοφούς του!

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA — Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) June 12, 2019

Bam! Fresh Crater Spied on Mars — and It Looks Spectacular https://t.co/8JgTxb3hyV pic.twitter.com/aU5UgKZqm8 — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 17, 2019

Το εντυπωσιακό θέαμα απαθανάτισαν επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαστήματος (Roscosmos). Ουσιαστικά, βλέπουμε -για πρώτη φορά τόσο καθαρά- ραγισμένους «κυλίνδρους» αμμόλοφων, που παράγονται με την εξάχνωση αερίου διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργώντας ένα τοπίο βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μόνο που είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό φωτογραφικών μηχανών, ο οποίος τούς επιτρέπει να μελετήσουν τους ανέμους στον Άρη και, κυρίως, την κατεύθυνσή τους, που παίζει, ίσως, τον πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχήματος των αμμόλοφων. Μπορούν έτσι, λοιπόν, να δουν πώς εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ένα λεπτό στρώμα πάγου διοξειδίου του άνθρακα καλύπτει την επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη». Στην αρχή της άνοιξης, όμως, το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται από στερεό σε αέριο στο κάτω μέρος του πάγου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παγιδεύεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα κάτω από το επιφανειακό στρώμα του πάγου και πάνω από την άμμο, κάτι που προκαλεί ρωγμές και αλλαγές στο τοπίο, δημιουργώντας τους σχηματισμούς αμμόλοφων που μπορούμε τώρα να δούμε.

Οι κορυφογραμμές, δε, στους αμμόλοφους «μαρτυρούν» ότι δευτερεύοντες άνεμοι παίζουν ρόλο και αυτοί στη διαμόρφωση του τοπίου.