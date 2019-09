«Αποκαλύφθηκε» το μυστηριώδες απολίθωμα κροκόδειλου που ανακαλύφθηκε πριν από 250 χρόνια στη Γερμανία (pics)

Ένας προϊστορικός κροκόδειλος, που έζησε 180 εκατομμύρια χρόνια πριν, απέκτησε, σχεδόν 250 χρόνια μετά την ανακάλυψη του απολιθώματός του στη Γερμανία... ταυτότητα!

Το κρανίο του τεράστιου αρπακτικού βρέθηκε σε μια πόλη της Βαυαρίας το -πολύ- μακρινό 1770, αλλά οι ερευνητές ανακάλυψαν μόλις τώρα ότι πρόκειται για έναν Mystriosaurus. Το συγκεκριμένο είδος κροκόδειλου έζησε στη μέση Ιουράσιο περίοδο και είχε μακρύ ρύγχος και μυτερά δόντια.

Τα τελευταία 60 χρόνια οι επιστήμονες θεωρούσαν πως ήταν μέρος ενός παρόμοιου είδους, γνωστού ως Steneosaurus, που έζησε το ίδιο, περίπου, χρονικό διάστημα.

Ο Mystriosaurus κολυμπούσε σε τροπικά νερά και μπορούσε να φτάσει μέχρι σε μήκος τα 4,5 μέτρα -όσο, δηλαδή και αυτός που ανακαλύφθηκε πριν από 250 χρόνια στη Γερμανία.

Οι παλαιοντολόγοι αναγνώρισαν το ζώο, συγκρίνοντας παρόμοια απολιθώματα που βρέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτά στη Γερμανία. Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, αποκάλυψε επίσης ότι ένα άλλο κρανίο, που ανακαλύφθηκε στο Γιορκσάιρ, το 1800, ανήκει επίσης στο είδος Mystriosaurus. Ζούσε σε θερμές θάλασσες, μαζί με άλλα ζώα, όπως αμμωνίτες και μεγάλα θαλάσσια ερπετά, τους ιχθυόσαυρους.

Η ανακάλυψη των απολιθωμάτων στη σημερινή Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει ότι το εν λόγω είδος μπορούσε εύκολα να κολυμπήσει μεταξύ νησιών, όπως και οι σύγχρονοι κροκόδειλοι του αλμυρού νερού, λένε οι ερευνητές.

Mysterious Jurassic crocodile which grew to four metres long is finally identified 250 YEARS after its fossil was found in Germany https://t.co/AcjMxF0f7O

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 12, 2019